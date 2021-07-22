Власти ЦАР расширяют число центров выдачи новых удостоверений личности

Банги, 22 июля. Правительство Центральноафриканской Республики расширяет сеть центров выдачи национальных удостоверений личности (CNI). Об этом рассказывает местная радиостанция Radio Ndeke Luka.

Регистрация граждан имеет важное значение как для безопасности республики, так и для планирования развития национальной экономики. Однако темпы оформления необходимых документов не устраивают центральноафриканские власти.

Чтобы ускорить процесс, по всей стране открываются новые центры идентификации. На днях заработали отделения в Бимбо, Бегуа и Уанго. Ожидается, что в ближайшее время они появятся в Берберати и Бамбари.

«Я пришла, как и любой другой человек, в мэрию Бимбо, чтобы получить удостоверение личности. У меня попросили легализованное свидетельство о рождении, копию свидетельства о гражданстве, свидетельство о рождении родителей и две фотокарточки. После проверки меня просят обратиться в управление полиции за фотографией. Пока все идет хорошо», — рассказала журналистам Ndeke Luka местная жительница Азиза Усман.

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Руководитель службы идентификации в Бимбо Элиза Дебри сообщила, что центр переполнен заявителями, однако сотрудники делают все возможное, чтобы справиться с наплывом посетителей.

«Люди действительно мотивированы получить национальное удостоверение личности. Но среди подаваемых документов мы иногда обнаруживаем фальшивые бумаги. Это прискорбно», — добавила она.

Оформление CNI зачастую осложняется отсутствием у граждан республики каких-либо подтверждений собственной личности. Однако многие просто не могли получить подобные свидетельства, поскольку длительное время находились в лагерях для внутренне перемещенных лиц или в соседних государствах.

Теперь, после ликвидации действовавших в стране бандформирований, жители возвращаются к родным домам и нуждаются в оформлении документов. Так, по сообщениям мэрии Бирао, в город прибыли 1200 мигрантов, бежавших в Судан от бесчинств боевиков. Еще около 2000 человек расселились в ближайших деревнях.