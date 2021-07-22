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Работу сайтов крупных компаний прервал масштабный сбой в США
Технологии
Работу сайтов крупных компаний прервал масштабный сбой в США
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Вашингтон, 22 июля. Сбой в работе сайтов некоторых крупных компаний зафиксирован в США в четверг, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Неполадки, в частности, наблюдаются в работе сайтов корпораций Microsoft, Amazon, Google и McDonald’s. Кроме того, на сбой пожаловались пользователи стриминговой платформы HBO Max, онлайн-сервиса аренды жилья Airbnb, сайтов авиакомпании Delta Airlines и финансовой компании American Express.

В ночь на вторник на аналогичный сбой пожаловались пользователи стримингового сервиса Netflix. Больше всего жалоб поступило из Соединенных Штатов, Канады, Великобритании и Германии.

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