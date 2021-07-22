Россия объяснила свою позицию в отношении конфликта вокруг ГЭС Хидасэ

Москва, 22 июля. Россия заняла равноудаленную позицию в отношении имеющихся у Эфиопии, Египта и Судана разногласий по вопросам заполнения и эксплуатации ГЭС «Возрождение» (Хидасэ), которую Аддис-Абеба строит на реке Голубой Нил. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг плотины.

Она подчеркнула, что данную позицию Россия выразила в ходе открытого заседания Совета Безопасности ООН 8 июля, отметив, что Москва «полностью понимает значимость этого вопроса как для Аддис-Абебы, так и для находящихся ниже по течению реки Египта и Судана».

«Мы считаем, что поиск решения должен осуществляться путем трехсторонних переговоров под эгидой Африканского союза. Видим настоятельную необходимость в том, чтобы продолжить консультации между сторонами после второго этапа наполнения резервуара плотины, в том числе с учетом высказанной эфиопской стороной готовности к таким консультациям», — добавила представитель российского МИД.

Захарова призвала все стороны ответственно подойти к задаче урегулирования водного спора и выразила надежду на скорое достижение взаимовыгодного результата в духе важнейшего принципа «Африканским проблемам — африканское решение».