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Истребитель Су-27 подняли для перехвата FGR.4 «Тайфун» ВВС Германии

  /   Обновлено: 22 июля 2021 22:12
Политика
Истребитель Су-27 подняли для перехвата FGR.4 «Тайфун» ВВС Германии
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 22 июля. Истребитель Су-27 подняли в воздух для перехвата немецкого FGR.4 «Тайфун».

Отечественный самолет сопроводил «Тайфун» над акваторией Балтийского моря. Сообщается, что нарушения государственной границы не были допущены.

Российские средства контроля 22 июля обнаружили над Балтийским морем воздушную цель, которая приближалась к границе России. Истребитель Су-27 подняли, чтобы он опознал самолет и не допустил нарушения госграницы РФ.

Пилот российского самолета идентифицировал цель как немецкий истребитель FGR.4 «Тайфун». Су-27 сопроводил его над акваторией моря и не допустил нарушения границы.

Аналогичная ситуация произошла в районе Берингова моря. Три американских бомбардировщика B-52Н пытались приблизиться к российской границе. Однако две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 опознали цели и не допустили нарушения госграницы.

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россия су-27 германия тайфун
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