Рекордное снижение торгового дефицита отмечено в Марокко

Рабат, 22 июля. Заметное сокращение дефицита торгового баланса зафиксировано в Марокко впервые за несколько лет, сообщило Управление валютного контроля (Office des Changes) Королевства в своем отчете за 2020 год.

Такая тенденция, снижающая давление на валютные резервы страны, безусловно, приветствуется. Однако при нынешних обстоятельствах она скорее является исключением, так как вызвана медицинскими, экономическими и социальными последствиями пандемии COVID-19. Введенные властями меры ограничения на передвижение людей и товаров привели к тому, что экономическая деятельность снизилась, и, как следствие, сократился финансовый обмен, зависящий от экспорта и импорта.

В последнем отчете Управления валютного контроля говорится, что дефицит торгового баланса сократился в 2020 году на 22,8%, составив 159,5 миллиарда дирхамов. В валовом внутреннем продукте его доля опустилась с 17,9 до 14,9%, то есть на целых три пункта. Такая положительная картина наблюдается в государстве впервые за пять лет.

На уровне же отдельных стран дефицит торгового баланса не всегда демонстрирует сокращение. Так, в коммерческом обмене с Испанией — главным экономическим партнером Марокко — превышение импорта над экспортом снизилось на 1,6 млрд дирхамов, что на 79,3% меньше, чем в 2019 году. Однако в отношении Франции — второго по значимости компаньона Королевства — зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в размере 6,6 млрд дирхамов, увеличившееся почти на две трети.