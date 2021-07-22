Станцевавшая после ДТП липчанка уже привлекалась к ответственности

Липецк, 22 июля. Жительница Липецка, станцевавшая после того, как устроила ДТП, уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение в 2015-м году.

Тогда на женщину составили административный протокол за то, что она отказалась проходить медицинское освидетельствование.Также любительнице нарушать правила дорожного движения пришлось заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает источник в региональном УМВД.

Напомним, накануне в Липецке случилась авария, в результате которой пострадали четыре человека. По предварительной версии, 31-летняя липчанка за рулем BMW не справилась с управлением и устроила ДТП, выехав на полосу встречного движения и столкнувшись с Suzuki.

В социальных сетях появилось видео, которое было снято сразу после несчастного случая и вызвало огромный общественный резонанс. На кадрах видно, как владелица BMW танцует и заплетающимся языком объясняет, что за рулем машины была не она. Пользователи соцсетей единогласно решили, что дама была нетрезва. Впрочем, липчанка от медицинского освидетельствования отказалась. Правоохранители возбудили административное расследование ДТП.

Ранее под Липецком случилась смертельная авария, где погибли три человека. Водитель Toyota Camry не справился с управлением и врезался в столб.