Священник Пастухов резко отреагировал на слова Моргенштерна о бое с Александром Шлеменко

Москва, 22 июля. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивановка Белгородской области Максим Пастухов резко отреагировал на слова Моргенштерна по поводу боя ММА.

Священнослужитель прокомментировал новость о том, что скандальный рэпер готов сразиться с бойцом ММА Александром Шлеменко. Слова 23-летнего исполнителя задели священника, который долгое время пытается собрать средства на восстановление храма.

«Морген подписал контракт на бой?! За 1 млн долларов? Восстановите мой храм, я эту м*** размажу по полу», — уверено заявил настоятель храма в соцсети «ВКонтакте».

Он попросил своих подписчиков помочь ему выйти на организаторов поединка, чтобы договориться о встрече со звездой на ринге. Судя по всему, таким способом священник хочет не только продемонстрировать свою физическую подготовку, но и получить средства на восстановления святыни.

Глава промоушена Хардкор ММА Анатолий Сульянов ранее сообщил о подписании контракта с Моргенштерном. Рэпер заявлял, что готов сразиться за 20 млн долларов, сообщает сайт 360tv.ru.

Моргенштерн известен тем, что часто оказывается в центре разного рода скандалов. Недавно он получил штраф в размере 100 тысяч рублей по решению суда за то, что в его текстах была выявлена пропаганда наркотиков. Несмотря на серьезность мероприятия, рэпер приехал к зданию суда вместе с девушкой в траурной одежде, выражая неуважение к происходящему.