США продолжат давить на Кубу ради освобождения политзаключенных

Вашингтон, 22 июля. Президент США Джо Байден заявил, что американские власти продолжат давление на Кубу, чтобы добиться освобождения политзаключенных на острове.

Американский президент назвал отстаивание свободы и человеческого достоинства приоритетом для своей администрации. Байден объявил о намерении тесно сотрудничать с партнерами по всему региону, в том числе в Организации американских государств, с целью немедленного освобождения политзаключенных, восстановления доступа к интернету на Кубе и восстановления возможности пользоваться основными правами для кубинского народа.

Байден ранее неоднократно заявлял о намерении ввести новые ограничения против «ответственных за притеснение» кубинцев. Президент США назвал принятые сегодня санкции против Кубы лишь началом.