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Байден о санкциях против Кубы: Это только начало

  /   Обновлено: 22 июля 2021 21:24
Политика
Байден о санкциях против Кубы: Это только начало
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 22 июля. Вашингтон продолжит вводить ограничения против «ответственных за притеснение» кубинцев, заявил журналистам президент США Джо Байден.

Глава Белого дома сообщил, что принятые в четверг санкции США против Кубы — только начало. Вашингтон, по его словам, вновь намерен укомплектовать сотрудниками свое посольство в Гаване в целях его защиты и возобновления консульских услуг.

Байден также добавил, что Соединенные Штаты собираются пересмотреть политику денежных переводов на Кубу в целях поддержки кубинского народа.

В четверг стало известно, что Белый дом ввел ограничения против Кубы. Санкции коснулись министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры. Кроме того, в числе ведомств, попавших под ограничения, оказалась Национальная специальная бригада, входящая в состав МВД Кубы.

Ранее первые за последние 25 лет массовые протесты прошли на Острове свободы. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что за протестами стоит Вашингтон, а кубинские эмигранты в США пытались выдать их за массовое антикоммунистическое движение, которое приведет к «свержению режима». На этой неделе кубинцы вышли на проправительственные демонстрации с требованиями прекратить протесты, насилие и экономическую блокаду со стороны США.

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