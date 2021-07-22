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Неудачные шутки организаторов привели к массовым увольнениям на Олимпиаде в Токио
Спорт
Неудачные шутки организаторов привели к массовым увольнениям на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Токио, 22 июля. Олимпиада-2020 в Токио оказалась в центре резонансных событий задолго до открытия соревнований. Сразу несколько организаторов покинули свои посты после острых высказываний.

Одно из главных событий вокруг предстоящей Олимпиады оказалось связано с увольнением композитора соревнований. Музыкант Кэйго оставил должность, как только в Сети всплыло давнее интервью, в котором он предавался историям об издевательствах над одноклассниками в юности. Затем Олимпиада лишилась главы оргкомитета: он пожаловался на задержки собраний из-за большого числа женщин в совете. Весной соревнования остались без креативного директора, который в шутку предложил спустить с неба актрису в образе свиньи на открытии церемонии. Об этом сообщает издание «Мир 24».

Недавно Олимпиаду также покинул режиссер. Комик Кентаро Кобаяси уволился, как только ему напомнили о насмешках над темой Холокоста. Тогда постановщик церемонии выступил с извинениями за неудачные антисемитские шутки, а затем оставил должность.

Скандалы вокруг Олимпиады коснулись не только сотрудников с дурным чувством юмора, но и строителей олимпийской деревни. Представители российского комитета выступили с жесткой критикой организаторов после жалоб со стороны сборной России на дискомфортные условия проживания. Позднее эти претензии поддержали жители Токио.

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токио олимпиада увольнения
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