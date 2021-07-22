Регина Тодоренко попала на съемки продолжения «Секса в большом городе»

Нью-Йорк, 22 июля. Телеведущая Регина Тодоренко исполнила мечту детства и побывала на съемках продолжения «Секса в большом городе», где увидела актрису Сару Джессику Паркер.

Звезда телепрограммы «Орел и решка» с самого детства является поклонницей голливудской актрисы. Вместе с мужем Владом Топаловым блогер отдыхает в Нью-Йорке. Узнав, что в городе проходят съемки продолжения ленты «Секс в большом городе», Тодоренко заявила, что мечтает увидеть главную героиню своими глазами. Ее мечта исполнилась очень скоро.

«На обед Влад пригласил меня в ресторан «Бальтазар». Когда мы вышли из такси, он обратил мое внимание на машины с кинооборудованием. Я сразу поняла, что Сара где-то рядом. Мы вкусно пообедали, и я отправилась на поиски. Через минуту увидела ее, такую красивую и энергичную!» — поделилась эмоциями от долгожданной встречи телеведущая в блоге Instagram.

Она призналась фанатам, что сама побоялась подойти к мировой звезде, однако уверенно заявила, что однажды все-таки выпьет чашечку кофе и сделает с ней селфи. После встречи с актрисой Тодоренко и Топалов отправились в магазин звезды, где ведущая приобрела себе на память дорогие туфли бренда Паркер.

До этой встречи Тодоренко и Топалов обратились к своим подписчикам с просьбой отметиться под постами у Паркер с хештегом, который призывает встретиться с российской звездой. Поклонники пары поддержали своих кумиров, передает «Вечерняя Москва». За это Тодоренко поспешила их поблагодарить после исполнения своей заветной мечты. Ведущая призналась, что эта уже вторая ее исполнившаяся мечта. Первой было путешествие в Нью-Йорк, которое ей организовал ее супруг.