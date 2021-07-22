Доктор рассказала, при каких заболеваниях стоит осторожничать с сырами

Хороший сыр приносит здоровому организму немало пользы, но есть ситуации, когда любимый многими продукт нужно ограничивать или вообще исключать из рациона. Этим мнением в разговоре с ФАН поделилась российский врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

«Прежде всего, это заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно связанные с повышением артериального давления и отечным синдромом. Все-таки даже самый нежирный сыр содержит жиры, поэтому людям с сахарным диабетом, особенно II типа, и людям с повышенной массой тела нужно рассматривать его исключительно как закусочный продукт. Один или два ломтика — это пожалуйста, оптимальная доза. Ломтиком мы считаем то, что у нас продается в нарезке», — рассказывает специалист.

Если по заболеваниям почек или сердечно-сосудистой системы вам не показана соль, то стоит осторожничать с нежирными, но напитанными ею рассольными сырами (брынза, фета, моцарелла). А вот благородные сыры с плесенью (белой, голубой или зеленой) совсем противопоказаны или разрешены в крайне микроскопических дозах аллергикам и людям, страдающим мигренью.

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«Еще существуют люди с непереносимостью молока. Как правило, они нормально переносят сыры. Если с возрастом мы потеряли переносимость молока, то сыры мы себе можем позволить. Также женщины в климактерическом периоде нуждаются в поддержке в виде кальцесодержащих продуктов — им тоже можно сыр, но понемногу и в вечернее время. Потому что вечером кальций лучше ложится в кости, а не в бока», — делится секретами Анна Белоусова.

Однако, как говорит доктор, даже самый нежирный сыр несет нагрузку на печень, желчевыводящие пути и поджелудочную железу, поэтому продукт нужно правильно сочетать с остальной пищей. Полезнее всего будет лакомиться сыром в сочетании с салатом из свежих овощей, ведь тогда достаточная часть жира и холестерина свяжется с растительными волокнами и выйдет из организма транзитом. А вот устроиться за ужином с классической сырной тарелкой — плохая идея. В нее, как правило, кладут грецкие орехи и виноград, и такое сочетание прилично бьет по нашей поджелудочной.

«Если, скажем, у нас нет ограничений, о которых я сказала, и мы хотим сделать макароны с сыром, то можно брать и более дешевую продукцию, она нам здоровье не сильно испортит. Но если такое блюдо мы хотим есть каждый день, то точно должны присматриваться к одежде на размер, а то и полтора больше», — объясняет последствия таких обедов эксперт.

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Куда лучше будет приготовить классическую итальянскую пасту, которая обойдется вам чуть дороже, ведь для блюда понадобятся макароны итальянского производства и настоящий пармезан, который отличается твердостью структуры и запашистым ароматом. Такой едой себя стоит баловать, конечно же, не каждый день, и правильным будет добавить в пасту свежие помидоры, оливки и зелень. Такое дополнение спасет нашу фигуру и здоровье, заключает диетолог.

Ранее российский диетолог и нутрициолог Марина Макиша рассказала, чем лучше перекусывать в течение дня. Про кофе с печеньем лучше забыть, ведь перекус должен включать в себя белковый продукт — кефир, ряженка или йогурт — с которым хорошо сочетаются легкие фрукты.