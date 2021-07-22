Малахов объяснил, почему не заключил брачный договор

Москва, 22 июля. Телеведущий Андрей Малахов поделился секретом отношений с супругой Натальей Шкулевой и признался, что в его семье не нашлось повода для заключения брачного контракта.

Ведущий ток-шоу «Прямой эфир» отпраздновал важную дату: уже десять лет он счастлив в браке с возлюбленной. По словам журналиста, он долгое время не мог найти достойную избранницу. Однако именно Шкулева стала для звезды родным человеком.

Шоумен признался, что изредка в его браке происходят ссоры с супругой. Тем не менее, Шкулева, как и Малахов, полностью самодостаточна. Артист также объяснил в интервью актрисе Ирине Безруковой для YouTube-канала «Начало», почему не стал заключать брачный контракт.

«Деньги приношу я, но жена тоже работает, поэтому если ей нужно то, что я считаю глупостью, может приобрести себе сама. У нас нет брачного договора», — признался телеведущий.

По словам Малахова, лишь несколько раз в его браке происходили крупные ссоры. Артист отметил, что не идеализирует свои отношения и понимает: без конфликтов порой не обойтись.

Малахов также объяснил, в чем он видит секрет успешного брака. По мнению звезды, главное — уметь устранять претензии в разговоре, а не во время скандалов. Артист подчеркнул: часто это зависит от воспитания, передает «Вечерняя Москва».