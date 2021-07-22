Партнерство с Россией: Норин раскрыл причину недовольства Франции главой Мадагаскара

Полиция Мадагаскара предотвратила покушение на президента республики Андри Радзуэлину. Преступников оперативно задержали. Оказалось, что оба киллера — французы, Поль Рафанохарана и Филипп Франсуа. Последний является отставным полковником армии Пятой республики, служил в Чаде.

Инцидент прокомментировал писатель и военный обозреватель Евгений Норин. По его словам, конфликт между островным государством и бывшей метрополией тянется с конца XIX века. Все это время Франция пытается удержать позиции в регионе.

«У Франции в Африке не совсем однозначная репутация. Когда-то французы на континенте чувствовали себя как дома, но сейчас у них позиции уже не так однозначно мощные. Конкретно на Мадагаскаре к бывшей метрополии отношение сложное еще с конца XIX века, с колониальных войн. Французы тогда натоптали много мозолей. И у африканцев до сих пор территориальный спор с Парижем», — написал эксперт в Telegram-канале Norintourm.

Обозреватель напомнил об архипелаге Эпарс, который находится ровно между республикой и континентом.

«До сих пор это французское владение, на которое претендует Антананариву. Но Париж, само собой, просто так позиции не сдает, и в Африке работает жестко. К примеру, у Филиппа Франсуа (этот вот тот полковник, задержанный за покушение) в бэкграунде служба на территории Чада. Это, как уже догадался проницательный читатель, не совпадение», — подчеркнул Норин.

Писатель видит прямую связь между покушением на президента страны и стандартной политикой Франции, которую она ведет на Африканском континенте.

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На регулярной основе Елисейский дворец, прикрываясь благими намерениями, например, борьбой с терроризмом, продвигает корыстные интересы на территориях бывших колоний.

«У французов с 2014 года с переменным успехом идет операция против радикальных исламистов в Сахеле (зона Африки, где пустынный пояс перетекает в экваториальные джунгли). Причем она идет-то идет, но де-факто уже напоминает Афган с местным колоритом. Вдобавок Пятая республика чертовски активно проникает в политику местных государств. И вот тут как раз всплывает Чад, в котором Франсуа служил. Идрис Деби, ныне покойный чадский диктатор, был четко профранцузским политиком. Из Парижа его поддерживали десятилетиями. Причем, пока его не убили, Деби считался таким удалым империалистом местного размаха. Интервенции в Судан, в ЦАР, буквально шел по всей картушке компаса», — напомнил эксперт.

Однако отработанная механика Елисейского дворца дает сбой в современных реалиях. Африканские страны давно обрели суверенитет, а их лидеры не хотят выступать марионетками в руках французов, в связи с чем заявляют о необходимости пересмотра колониальных соглашений. К власти приходят независимые кандидаты, лоббирующие интересы африканцев, что идет вразрез с планами европейцев:

«Чад, по сути, представлял собой государство-сателлит. То есть на данный момент можно утверждать, что в Антананариву совершенно не на пустом месте перепугались. И все это происходит в контексте событий в ЦАР, где полностью профранцузского президента Бозизе сменил Туадера, который предпочел партнерство с Россией. Причем решение объективно оказалось удачным на фоне гражданской войны, которая там бесконечно тянулась. Есть слухи, что Мадагаскару этот опыт понравился тоже. И, видимо, в Париже это вызвало неудовольствие наравне с желанием активности. Впрочем, оказалось, что контрразведка на Мадагаскаре тоже есть».

Покушение на Андри Радзуэлину демонстрирует, что Франция готова идти на преступления ради сохранения влияния на континенте. Однако пример Мадагаскара является наглядным доказательством того, что африканские страны способны сопротивляться действиям бывшей метрополии.