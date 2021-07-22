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Певец Олег Газманов увел жену у Мавроди и усыновил его ребенка

  /   Обновлено: 22 июля 2021 21:11
Шоу-бизнес
Певец Олег Газманов увел жену у Мавроди и усыновил его ребенка
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 22 июля. Известный артист Олег Газманов свою вторую жену Марину Муравьеву увел у брата основателя «МММ» Вячеслава Мавроди, после чего усыновил его ребенка.

Известному певцу Газманову исполнилось 70 лет. В честь юбилея артиста издание «Мир 24» вспомнило его богатую событиями биографию. Певец прошел со своей первой женой Ириной самые трудные жизненные препятствия, однако славу и успех звезды их брак не пережил. Исполнитель ушел из семьи, когда его сыну Родиону было 13 лет, оставив им все свои накопления и имущество.

Второй женой Газманова стала Муравьева. Женщина на 18 лет моложе артиста. Впервые он ее встретил, когда она была в браке с братом скандально известного создателя «МММ» Мавроди. Когда его осудили, он дал супруге развод, несмотря на то, что она была беременна его сыном. Из роддома Муравьеву встречал уже Газманов, принявший решение усыновить ее наследника Филиппа.

В браке с Муравьевой у Газманова родилась дочь Марианна. Певец собирался присутствовать на родах наследницы, однако в этот день был на гастролях в Израиле. Преданные поклонники задарили Газманова в тот день игрушками.

Талант певца высоко ценят не только его фанаты, но и коллеги по сцене. С юбилеем артиста поздравил президент России Владимир Путин, официальная телеграмма с пожеланиями от которого размещена на сайте Кремля.

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