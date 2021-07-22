Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 22:34
22:33
Общество
Власти Италии продлили режим ЧС до конца 2021 года
22:29
Политика
Милонов обвинил США во вмешательстве в российские выборы
22:29
Армия
Комплексы «Бук-М2Э» уничтожили четыре управляемые ракеты в Сирии
22:23
Политика
Вашингтон определил возможных участников покушения на президента Гаити
22:22
Политика
Алиев заявил о сохранении военного контингента Азербайджана в Армении
22:17
Весь мир
Власти ЦАР расширяют число центров выдачи новых удостоверений личности
22:16
Весь мир
Жители ЦАР организовали массовый митинг за отмену оружейного эмбарго ООН
22:08
Политика
США продолжат давить на Кубу ради освобождения политзаключенных
22:04
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тыс. рублей на строительство дома
22:03
Происшествия
Трое москвичей получили травмы при камнепаде в Кабардино-Балкарии
Все новости

DJ Smash запустил челлендж в поддержку сборной России на Олимпиаде
Спорт
DJ Smash запустил челлендж в поддержку сборной России на Олимпиаде
instagram.com  /  @djsmash

Москва, 22 июля. DJ Smash представил новый трек, который был написан в преддверии Олимпиады в Токио. Релиз кавера на хит We Will Rock You поддержали пользователи платформы TikTok.

Российские спортсмены готовятся выступить на международной арене Олимпиады-2020 в Токио. Сборная не осталась без поддержки накануне волнительного события.

Так, DJ Smash записал вольный ремикс, который обыгрывает хештег #WeWillRocYou, который был запущен продюсером Тиной Канделаки. Трек представляет собой мэшап знаменитой песни и первой симфонии Петра Чайковского.

Композиция диджея положила начало челленджу на видео-платформе TikTok. Акция в поддержку спортсменов уже привлекла внимание популярных видео-блогеров, таких как lizzeasy.

Накануне соревнований сборная России заселилась в Олимпийскую деревню. Вскоре Олимпийский комитет РФ выступил с жесткой критикой непростых условий проживания спортсменов.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / DJ Smash запустил челлендж в поддержку сборной России на Олимпиаде
олимпиада dj smash челлендж
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru