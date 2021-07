DJ Smash запустил челлендж в поддержку сборной России на Олимпиаде

Москва, 22 июля. DJ Smash представил новый трек, который был написан в преддверии Олимпиады в Токио. Релиз кавера на хит We Will Rock You поддержали пользователи платформы TikTok.

Российские спортсмены готовятся выступить на международной арене Олимпиады-2020 в Токио. Сборная не осталась без поддержки накануне волнительного события.

Так, DJ Smash записал вольный ремикс, который обыгрывает хештег #WeWillRocYou, который был запущен продюсером Тиной Канделаки. Трек представляет собой мэшап знаменитой песни и первой симфонии Петра Чайковского.

Композиция диджея положила начало челленджу на видео-платформе TikTok. Акция в поддержку спортсменов уже привлекла внимание популярных видео-блогеров, таких как lizzeasy.

Накануне соревнований сборная России заселилась в Олимпийскую деревню. Вскоре Олимпийский комитет РФ выступил с жесткой критикой непростых условий проживания спортсменов.