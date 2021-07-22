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США и Ирак планируют согласовать вывод американских войск

  /   Обновлено: 22 июля 2021 21:45
Армия
США и Ирак планируют согласовать вывод американских войск
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Вашингтон, 22 июля. США и Ирак намерены до конца года согласовать вывод американских военных из арабской республики, сообщает со ссылкой на представителей администраций двух стран Wall Street Journal.

Официальные лица из США и Ирака работают над заявлением, в котором будет содержаться призыв к выводу американских военнослужащих из арабской республики до конца 2021 года. В то же время стороны намерены подтвердить, что присутствие США потребуется для помощи местным войскам в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн подчеркнул, что стране «больше не нужны бойцы», но требуется «сотрудничество в области разведки» и другая помощь.

«Нам нужна помощь с обучением. Нам нужны войска, чтобы помочь нам в воздухе», — подчеркнул Хусейн.

Завершение военного присутствия США в Ираке стало возможным после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену закона, позволившего в свое время президенту Джорджу Бушу вторгнуться в страну в 2003 году. Законодатели считают, что этот шаг положит конец «вечным войнам», которые американское руководство ведет в разных частях света.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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