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Делегация России пригрозила покинуть форум ОБСЕ из-за риторики Украины

  /   Обновлено: 22 июля 2021 21:45
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Политика
Делегация России пригрозила покинуть форум ОБСЕ из-за риторики Украины
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Москва, 22 июля. Глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил уходом в случае продолжения «лживой риторики» Украины.

Дипломат заявил, что необдуманные высказывания о якобы имеющей место концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах используются представителями Украины на ФСОБ в качестве прикрытия для продолжающейся военной деятельности Киева в Донбассе. Гаврилов отметил, что после завершения контрольной проверки российские войска вернулись в места дислокации.

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