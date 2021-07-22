Делегация России пригрозила покинуть форум ОБСЕ из-за риторики Украины

Москва, 22 июля. Глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил уходом в случае продолжения «лживой риторики» Украины.

Дипломат заявил, что необдуманные высказывания о якобы имеющей место концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах используются представителями Украины на ФСОБ в качестве прикрытия для продолжающейся военной деятельности Киева в Донбассе. Гаврилов отметил, что после завершения контрольной проверки российские войска вернулись в места дислокации.