Один на один с проблемой: Онищенко высказался о предложении РПЦ отменить аборты

Поэтапный вывод абортов по желанию из системы ОМС предложили ввести в Русской православной церкви (РПЦ). Там считают, что аборты следует запретить делать женщинам с доходом выше прожиточного минимума. Эту идею оценил российский политик, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. В разговоре с ФАН он высказался о предложении РПЦ отменить аборты.

По мнению чиновника, прожиточный минимум не тот критерий, по которому стоило бы принимать подобные решения. Да и начинать, пожалуй, стоит не с этого.

«Сегодня у нас в России средний возраст первородящей женщины 30–31 год, а в Европе — 34 года. Мы женщину загнали в какие условия? Мы уравняли ее в правах с мужчинами. Осталось только, чтобы она асфальт укатывала, в шахте отбойным молотком работала. Женщина хочет получить образование, найти и закрепиться на хорошо оплачиваемой работе, а когда она эти вопросы решает, то ей уже 30 лет», — говорит Геннадий Онищенко.

Он указывает на то, что в стране должны быть созданы определенные условия, чтобы принимать решения, подобные тем, которые выдвигает РПЦ: при рождении ребенка у женщины должна быть возможность работать, учиться и в то же время нормально жить.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, не стоит забывать и про вопрос здоровья, когда аборт предусмотрен по медицинским показаниям.

«Есть целый ряд болезней, при которых делается аборт. Женщина либо родит, либо умрет. Тут нельзя женщину лишать этого права идти на аборт. Очень значительный перечень болезней, при которых нужно делать аборт», — отмечает собеседник ФАН.

В то же время политик согласен с тем, что с абортами нужно бороться, но, создавая условия, а не делая женщину виновницей. Ведь требование за эту процедуру деньги равно наказанию.

«Мы оставляем ее один на один с той проблемой, которая появляется, — нежелательная беременность», — отмечает Онищенко.

Проблему абортов стране депутат видит и в отсутствии здоровой мотивации. Взять, к примеру, российский кинематограф. На сегодняшний день политик не может вспомнить ни одной хорошей картины о полноценной семье.

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«Мы имеем сериалы, где мама с папой из серии в серию воюют друг с другом, с кем будет ребенок жить при разводе, на этом фоне они создали еще и другие семьи. Даже наша классика — «Любовь и голуби». И то папа подгулял, а они всем миром, как говорится, возвращали в лоно церкви», — делится Геннадий Онищенко.

Он обращает внимание на то, что при таком фоне у молодой девочки просто не может возникнуть ответственности. Молодое поколение не воспитывается в понимании «семья — это семья», особый акцент ставится на некой свободе и независимости.

«Давайте в рамках всех наших традиционных конфессий проведем программу о сохранении семьи, о святости семьи. Есть вечерние школы, курсы молодой мамы при наших приходах. РПЦ и мусульманская, иудаизм традиционный — они же все за семью. С этого, наверное, нужно начинать, а не отбирать у бедолаг это право. А та, которая имеет деньги, она не пойдет в обычную поликлинику, она и так купит эту услугу и сделает ее с применением лучших лекарств», — заключил чиновник.

К слову, плотность населения за Уралом составляет менее одного человека на квадратный километр, в то время как площадь этой территории в несколько раз больше Китая. Ранее об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.