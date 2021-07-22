Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 22:33
22:33
Общество
Власти Италии продлили режим ЧС до конца 2021 года
22:29
Политика
Милонов обвинил США во вмешательстве в российские выборы
22:29
Армия
Комплексы «Бук-М2Э» уничтожили четыре управляемые ракеты в Сирии
22:23
Политика
Вашингтон определил возможных участников покушения на президента Гаити
22:22
Политика
Алиев заявил о сохранении военного контингента Азербайджана в Армении
22:17
Весь мир
Власти ЦАР расширяют число центров выдачи новых удостоверений личности
22:16
Весь мир
Жители ЦАР организовали массовый митинг за отмену оружейного эмбарго ООН
22:08
Политика
США продолжат давить на Кубу ради освобождения политзаключенных
22:04
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тыс. рублей на строительство дома
22:03
Происшествия
Трое москвичей получили травмы при камнепаде в Кабардино-Балкарии
Все новости

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн обеспокоен будущим кинокомиксов
Общество
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн обеспокоен будущим кинокомиксов
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 22 июля. Автор «Стражей Галактики» Джеймс Ганн высказался о будущем супергероики в киноиндустрии. Режиссер встревожен отсутствием развития блокбастеров.

Джеймс Ганн является одной из крупнейших фигур в индустрии кинокомиксов. Режиссер поставил успешные сольные фильмы «Стражи Галактики», которые вошли в киновселенную Marvel, а затем реанимировал «Отряд самоубийц» для студии Warner Bros.

Несмотря на кассовые успехи блокбастеров, постановщик встревожен отсутствием развития индустрии и уверен, что супергероика нуждается в эволюции. Об этом Ганн рассказал в интервью изданию Irishtime.

«Мы знаем, как ушли ковбойские фильмы, как ушли военные фильмы. Я думаю, не нужно быть гением, чтобы сложить два и два и понять, что все циклично и что будущее комиксов и фильмов о супергероях возможно, только если изменить их», — объяснил режиссер.

Ганн отметил, что полюбил кинокомиксы с самого начала. Но со временем он заметил: современные блокбастеры стали слишком скучными, совсем скоро они рискуют устареть.

На экраны готовится выйти сиквел «Отряда самоубийц». Джеймс Ганн поделился подробностями съемок в преддверии премьеры.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн обеспокоен будущим кинокомиксов
кино блокбастер джеймс ганн
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru