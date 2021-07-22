Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн обеспокоен будущим кинокомиксов

Лос-Анджелес, 22 июля. Автор «Стражей Галактики» Джеймс Ганн высказался о будущем супергероики в киноиндустрии. Режиссер встревожен отсутствием развития блокбастеров.

Джеймс Ганн является одной из крупнейших фигур в индустрии кинокомиксов. Режиссер поставил успешные сольные фильмы «Стражи Галактики», которые вошли в киновселенную Marvel, а затем реанимировал «Отряд самоубийц» для студии Warner Bros.

Несмотря на кассовые успехи блокбастеров, постановщик встревожен отсутствием развития индустрии и уверен, что супергероика нуждается в эволюции. Об этом Ганн рассказал в интервью изданию Irishtime.

«Мы знаем, как ушли ковбойские фильмы, как ушли военные фильмы. Я думаю, не нужно быть гением, чтобы сложить два и два и понять, что все циклично и что будущее комиксов и фильмов о супергероях возможно, только если изменить их», — объяснил режиссер.

Ганн отметил, что полюбил кинокомиксы с самого начала. Но со временем он заметил: современные блокбастеры стали слишком скучными, совсем скоро они рискуют устареть.

На экраны готовится выйти сиквел «Отряда самоубийц». Джеймс Ганн поделился подробностями съемок в преддверии премьеры.