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Росгеология: Россия обеспечена запасами нефти до конца столетия

  /   Обновлено: 22 июля 2021 21:00
Экономика
Росгеология: Россия обеспечена запасами нефти до конца столетия
wikipedia.org  /  5snake5 / CC BY-SA 4.0

Москва, 22 июля. Нефти в России хватит до 2100 года, полагает глава Росгеологии Сергей Горьков.

Российский геологический холдинг «Росгеология» отметил свое десятилетие. В рамках юбилея руководитель компании Сергей Горьков заявил, что черного золота в стране хватит еще примерно на 80 лет. Об этом пишет ТАСС.

Открытий очень крупных месторождений энергоносителя, наподобие разведанных в Западной Сибири в 60-е годы ХХ века, в настоящее время мало, однако сейчас актуальны выявления среднеразмерных залежей сырья, отмечает Горьков.

По мнению главы Росгеологии, современные технологии значительно повысили эффективность разведки нефтяных запасов, а баланс потребления черного золота постепенно смещается, все большую популярность набирает производство транспорта на электрической тяге. Именно поэтому, подчеркивает руководитель холдинга, споры об иссякании нефти лишены смысла. Вместе с этим, полностью уйти от использования нефти мир также не сможет, резюмирует Горьков.

Разработки по созданию максимально производительных условий нефтедобычи ведут сейчас прикамские ученые из Пермского политехнического университета.

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росгеология горьков запасы нефти в мире
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