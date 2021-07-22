Росгеология: Россия обеспечена запасами нефти до конца столетия

Москва, 22 июля. Нефти в России хватит до 2100 года, полагает глава Росгеологии Сергей Горьков.

Российский геологический холдинг «Росгеология» отметил свое десятилетие. В рамках юбилея руководитель компании Сергей Горьков заявил, что черного золота в стране хватит еще примерно на 80 лет. Об этом пишет ТАСС.

Открытий очень крупных месторождений энергоносителя, наподобие разведанных в Западной Сибири в 60-е годы ХХ века, в настоящее время мало, однако сейчас актуальны выявления среднеразмерных залежей сырья, отмечает Горьков.

По мнению главы Росгеологии, современные технологии значительно повысили эффективность разведки нефтяных запасов, а баланс потребления черного золота постепенно смещается, все большую популярность набирает производство транспорта на электрической тяге. Именно поэтому, подчеркивает руководитель холдинга, споры об иссякании нефти лишены смысла. Вместе с этим, полностью уйти от использования нефти мир также не сможет, резюмирует Горьков.

Разработки по созданию максимально производительных условий нефтедобычи ведут сейчас прикамские ученые из Пермского политехнического университета.