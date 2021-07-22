Новый штраф за выключенные фары вводится в России осенью

Москва, 22 июля. Камеры дорожного движения смогут фиксировать выключенные габаритные огни и нефункционирующие фары ближнего света с осени текущего года. Штраф за нарушение составит 500 рублей.

Согласно представленным данным, штрафные санкции за подобные нарушения введут в 12 российских регионах, среди которых выделяются Москва, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Крым, Ульяновск, Кабардино-Балкария и Волгоградская область, передает Autonews.ru.

При этом руководство субъектов будет самостоятельно решать, когда внедрять обновленную технологию. В данном случае нет необходимости устанавливать новые видеокамеры — можно просто дополнительно обучить нейросеть. Штраф за нарушение статьи 12.20 КоАП будет находиться на уровне 500 рублей.

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов ранее предложил повысить штраф за использование смартфона при движении до 10 тысяч рублей. В настоящее время сумма составляет 1,5 тысячи рублей.