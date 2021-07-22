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Биологи рассказали, как формируется врожденный иммунитет
Наука
Биологи рассказали, как формируется врожденный иммунитет
pixabay.com

Москва, 22 июля. Биологи выявили соединения, которые отвечают за активацию белкового комплекса, определяющего врожденный иммунитет.

Эксперты Юго-Западного медицинского центра Техасского университета совместно с коллегами из Израиля и Германии доказали, что врожденный иммунитет млекопитающих определяется работой комплекса белков TLR4/MD-2. Метод рентгеновской кристаллографии помог установить, что связь сульфатидов с белками TLR4/MD-2 запускает реакцию, которая побуждает воспалительный ответ организма на инфекции.

Итоги исследования опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Авторы работы надеются, что их открытие поможет изобрести новые способы лечения аутоиммунных заболеваний.

Ранее сообщалось, что иммунитет человека можно повысить с помощью пчелиного хлеба. По словам турецкого фитотерапевта Энгина Джелепы, этот продукт является настоящим кладезем витаминов.

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иммунитет исследование белки
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