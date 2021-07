Биологи рассказали, как формируется врожденный иммунитет

Москва, 22 июля. Биологи выявили соединения, которые отвечают за активацию белкового комплекса, определяющего врожденный иммунитет.

Эксперты Юго-Западного медицинского центра Техасского университета совместно с коллегами из Израиля и Германии доказали, что врожденный иммунитет млекопитающих определяется работой комплекса белков TLR4/MD-2. Метод рентгеновской кристаллографии помог установить, что связь сульфатидов с белками TLR4/MD-2 запускает реакцию, которая побуждает воспалительный ответ организма на инфекции.

Итоги исследования опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Авторы работы надеются, что их открытие поможет изобрести новые способы лечения аутоиммунных заболеваний.

