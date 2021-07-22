Специалист по кибербезопасности дал советы по сохранению аккаунта на «Госуслугах»

Москва, 22 июля. Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, рассказал как избежать взлома аккаунтов россиян на сайте госуслуг.

По словам специалиста, одним из самых простых способов является двойная идентификация. Он объяснил, что при использовании такой технологии в аккаунт не получится зайти без смс-уведомления. Эксперт подчеркнул, что как только мошенники увидят, что страница защищена, то они скорее всего отступят, передает Общественная Служба Новостей.

Курочкин напомнил, что браузер часто может сохранять пароли. Он предупредил, что их не стоит хранить на рабочем компьютере. Специалист добавил, что периодически пользователь должен менять пароли, на тот случай, если они где-то автоматически сохранились.

Как ранее сообщалось, хакеры оформляют кредиты на аккаунты пользователей госуслуг. Они начали взламывать учетные записи россиян.