Юрист объяснил, какое наказание может получить пенсионер, сбивший 6 человек в Анапе

Безответственное отношение к источнику повышенной опасности, коим является автомобиль, карается по закону даже при отсутствии негативной мотивации у допустившего халатность водителя. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

На территории курортного города Анапа 22 июля произошло страшное ДТП: 66-летний водитель внедорожника Toyota RAV4 наехал на толпу людей, «отправив» в госпиталь шестерых человек, среди которых трое детей. Момент столкновения попал на видео, и на нем видно, как пешеходы разлетелись во все стороны. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии и в ясном сознании, однако пока не известно, насколько серьезные травмы они получили. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

«Не хочется говорить о плохом, но если наступят тяжкие последствия в виде смерти сразу нескольких людей, то действия водителя будут квалифицироваться по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели двух и более лиц». Наказанием за это служит лишение свободы на срок до 7 лет, которое является достаточно суровым», — дал оценку Соловьев.

По его словам, прежде чем делать окончательные выводы, следует дождаться результатов экспертизы, которая установит наличие или отсутствие в крови у сбившего шестерых людей мужчины запрещенных веществ: наркотиков или алкоголя.

«И, если будет установлено, что они в ней (запрещенные вещества в крови. — Прим. ФАН) присутствовали, это значительно утяжелит вину мужчины — и наказание, соответственно, будет еще серьезнее, — подчеркнул юрист. — Но пока мы исходим из того, что водитель нарушил правила дорожного движения и уснул за рулем, то есть не обеспечил надлежащий контроль за своим транспортным средством, а умысла на то, чтобы причинять тяжкие телесные повреждения или убивать людей, у него не было».

Вместе с тем, добавил эксперт, ответственности пенсионеру не избежать: совершенное им преступление подробно запечатлено на видеозаписи, и у него, «очевидно, была масса свидетелей».