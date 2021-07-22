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Победительницей конкурса снятых на iPhone фотографий впервые стала россиянка
Общество
Победительницей конкурса снятых на iPhone фотографий впервые стала россиянка
apple.com  /  Apple Inc.

Мурманск, 22 июля. Российская путешественница Татьяна Мерзлякова стала лауреатом конкурса мобильной фотографии, снятой на iPhone. Победительница выиграла благодаря снимку северного сияния.

Татьяна Мерзлякова победила в номинации «Путешествия». Жительница России сделала удачный снимок во время поездки в Мурманскую область, село Териберка. Именно там путешественнице удалось сфотографироваться на фоне северного сияния. Победителя номинации «Путешествия» объявила пресс-служба компании Apple.

«Татьяна Мерзлякова. Первое место — путешествие «Магия северного сияния». Локация: Териберка, Россия. Снято на iPhone 12 Pro Max», — сказано на сайте конкурса.

Всего в конкурсе приняли участие 12 тысяч фото от жителей разных стран. Но именно экзотический кадр помог Мерзляковой стать первой россиянкой, которая победила в своей категории, сообщает РИА Новости.

Пейзажи российских регионов также получили признание со стороны журнала National Geographic Traveler. Мурманская область вошла в число номинантов конкурса «Сокровища России».

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