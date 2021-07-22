Победительницей конкурса снятых на iPhone фотографий впервые стала россиянка

Мурманск, 22 июля. Российская путешественница Татьяна Мерзлякова стала лауреатом конкурса мобильной фотографии, снятой на iPhone. Победительница выиграла благодаря снимку северного сияния.

Татьяна Мерзлякова победила в номинации «Путешествия». Жительница России сделала удачный снимок во время поездки в Мурманскую область, село Териберка. Именно там путешественнице удалось сфотографироваться на фоне северного сияния. Победителя номинации «Путешествия» объявила пресс-служба компании Apple.

«Татьяна Мерзлякова. Первое место — путешествие «Магия северного сияния». Локация: Териберка, Россия. Снято на iPhone 12 Pro Max», — сказано на сайте конкурса.

Всего в конкурсе приняли участие 12 тысяч фото от жителей разных стран. Но именно экзотический кадр помог Мерзляковой стать первой россиянкой, которая победила в своей категории, сообщает РИА Новости.

Пейзажи российских регионов также получили признание со стороны журнала National Geographic Traveler. Мурманская область вошла в число номинантов конкурса «Сокровища России».