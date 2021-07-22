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Участники «Время покажет» обсудили жалобу России в ЕСПЧ на Украину
Общество
Участники «Время покажет» обсудили жалобу России в ЕСПЧ на Украину
Первый канал  /  Prt Scr

Москва, 22 июля. Жалоба России на Украину, направленная в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), стала темой для обсуждения в эфире нового выпуска телепрограммы «Время покажет».

По словам публициста Романа Носикова, подобное обращение РФ является результатом того, что народ проголосовал за поправки к конституции. Таким образом, Россия взяла на себя ответственность защищать своих граждан за границей и теперь выполняет эти обязательства. Эксперт считает, что ЕСПЧ в данном случае не сможет проигнорировать эту жалобу.

Руководитель издания PolitRussia и ведущий шоу «Время покажет» Руслан Осташко также прокомментировал произошедшее. Он отметил, что Россия вносит свои денежные средства в ЕСПЧ, поэтому может пользоваться им так, как считает нужным.

«В данном случае <...> проверка суда на вшивость. Справедливый он или продажный», — заявил Осташко.

В свою очередь, первый вице-президент академии геополитических проблем Араик Степанян считает, что следующим шагом после поданного в ЕСПЧ заявления должно стать признание независимости Луганской и Донецкой народных республик. Если обращение России останется без должного внимания, можно будет сделать вывод, что Украине там «потворствуют».

ФАН ранее опубликовал полный текст жалобы России, направленной в ЕСПЧ в отношении украинской стороны. Такое обращение стало первым для страны за всю историю.

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украина россия еспч осташко
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