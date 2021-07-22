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ОПЗЖ требует отставки Зеленского из-за уничтожения транзитного потенциала Украины

  /   Обновлено: 22 июля 2021 20:57
Политика
ОПЗЖ требует отставки Зеленского из-за уничтожения транзитного потенциала Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 22 июля. Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) призвала отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны.

В качестве причин политсила называет «уничтожение транзитного потенциала страны». В заявлении говорится, что Зеленский и его команда потеряли главный энергетический актив Украины.

«Требуем проведения досрочных парламентских выборов, смены бестолковой власти, пока она не распродала и не растеряла остатки национальных богатств и не угробила государство», — указывают члены ОПЗЖ.

ОПЗЖ требует отставки Зеленского из-за уничтожения транзитного потенциала Украины
wikipedia.org  / skhakirov / CC BY-SA 2.0

Германия и США соглашением по «Северному потоку — 2» преподали Украине урок «настоящего патриотизма». В сложившейся ситуации оппозиция обвинила экс-президента страны Петра Порошенко, который «боролся с российским газом».

Совместное заявление Вашингтона и Берлина о компенсациях Украине после ввода в строй Nord Stream 2 вызвало неадекватную реакцию в Киеве. Вместо того чтобы радоваться будущим бонусам от Запада, в украинской столице звучали два лейтмотива — «Почему все решили за нас и без нас?» и «Бороться против «СП-2» нужно до победного конца».

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украина зеленский ОПЗЖ
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