Киев, 22 июля. Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) призвала отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны.

В качестве причин политсила называет «уничтожение транзитного потенциала страны». В заявлении говорится, что Зеленский и его команда потеряли главный энергетический актив Украины.

«Требуем проведения досрочных парламентских выборов, смены бестолковой власти, пока она не распродала и не растеряла остатки национальных богатств и не угробила государство», — указывают члены ОПЗЖ.

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Германия и США соглашением по «Северному потоку — 2» преподали Украине урок «настоящего патриотизма». В сложившейся ситуации оппозиция обвинила экс-президента страны Петра Порошенко, который «боролся с российским газом».

Совместное заявление Вашингтона и Берлина о компенсациях Украине после ввода в строй Nord Stream 2 вызвало неадекватную реакцию в Киеве. Вместо того чтобы радоваться будущим бонусам от Запада, в украинской столице звучали два лейтмотива — «Почему все решили за нас и без нас?» и «Бороться против «СП-2» нужно до победного конца».