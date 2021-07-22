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Вакцинацию от коронавируса прошли 91,3% взрослых жителей Чечни

  /   Обновлено: 22 июля 2021 20:55
Общество
Вакцинацию от коронавируса прошли 91,3% взрослых жителей Чечни
pixabay.com

Грозный, 22 июля. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Чечне прошли 91,3% взрослых жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Прививку первым компонентом препарата сделали более 96% взрослого населения в регионе от запланированного числа, передает РИА Новости. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, вакцинацию должны пройти 60% взрослых жителей, а сейчас от этого количества привились уже 91,3%. Случаи летального исхода не выявили после прививки.

Россиянам ранее объяснили, почему переболевшим COVID-19 необходимо вакцинироваться. Прививка дает повышенную защиту от новых штаммов коронавируса.

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