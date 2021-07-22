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Ставропольца приговорили к 15 годам тюрьмы за вовлечение заключенных в ИГИЛ
Происшествия
Ставропольца приговорили к 15 годам тюрьмы за вовлечение заключенных в ИГИЛ
pixabay.com

Ставрополь, 22 июля. Житель Ставрополья из 15 лет срока проведет 2 года в тюрьме. Оставшееся время он будет отбывать в исправительной колонии особого режима за вступление в ряды террористов.

Житель Ставрополья примкнул к ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и пытался склонить к этому еще двух заключенных.

Мужчина признан виновным по статьям 205.1 и 205.5 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Суд вынес приговор жителю поселка Красносельский в Краснодарском крае. Он признан виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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террористы уголовное дело преступление
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