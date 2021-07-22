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Штефана Кунца рассмешил вопрос о возможном назначении в сборную России
Спорт
Штефана Кунца рассмешил вопрос о возможном назначении в сборную России
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Токио, 22 июля. Главный тренер сборной Германии на Олимпийских играх Штефан Кунц высказался о возможном назначении на пост наставника команды России по футболу.

Главный тренер олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц рассмеялся на пресс-конференции, когда у него спросили о возможном назначении на пост наставника национальной команды России. Об этом сообщает таблоид Bild.

«В России говорят, что вы приедете к нам после Олимпиады и будете тренировать нашу сборную. Это правда?» — спросил российский журналист в ходе конференции у немецкого специалиста.

После вопроса 58-летний тренер и вратарь олимпийской сборной Германии Флориан Мюллер рассмеялись. Кунц впоследствии все же ответил на вопрос, предложив обсудить достоверность этих слухов по окончании Олимпийских игр в Токио.

В начале июля Российский футбольный союз совместно со Станиславом Черчесовым объявил о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Российские футболисты на Евро-2020 не смогли выйти из группы, набрав три очка, и покинули турнир. РФС ведет переговоры с несколькими специалистами, в качестве кандидата на должность наставника сборной назывался и Курбан Бердыев.

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футбол кунц сборная россии
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