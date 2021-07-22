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Минздрав России назвал новое последствие у переболевших коронавирусом

  /   Обновлено: 22 июля 2021 20:48
Общество
Минздрав России назвал новое последствие у переболевших коронавирусом
Невские Новости

Москва, 22 июля. Специалисты Минздрава России заявили, что у 20-30% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, могут возникать тромбозы.

Эксперты отмечают, что подобные осложнения фиксировали в разных странах по всему миру. Среди прочих осложнений медики отмечают кашель, отдышку и утомляемость.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила об отсутствии поствакцинальных осложнений у привитых от коронавируса. Она подчеркнула, что российские препараты эффективно работают против COVID-19, а после процедуры у пациента вырабатывается иммунный ответ.

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минздрав россии тромбоз коронавирус
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