Минздрав России назвал новое последствие у переболевших коронавирусом

Москва, 22 июля. Специалисты Минздрава России заявили, что у 20-30% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, могут возникать тромбозы.

Эксперты отмечают, что подобные осложнения фиксировали в разных странах по всему миру. Среди прочих осложнений медики отмечают кашель, отдышку и утомляемость.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила об отсутствии поствакцинальных осложнений у привитых от коронавируса. Она подчеркнула, что российские препараты эффективно работают против COVID-19, а после процедуры у пациента вырабатывается иммунный ответ.