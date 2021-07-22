Проливной дождь затопил несколько деревень на юго-западе ЦАР

Банги, 22 июля. Сильный ливень затопил несколько населенных пунктов в ЦАР.

В Центральной Африке продолжается сезон дождей. В результате затяжных осадков деревни к юго-западу от столицы республики оказались под водой.

Около 50 домов разрушились, люди продолжают разбирать завалы в попытках спасти то, что осталось от их жилищ. Человеческих жертв нет.

«Вода залила всю мою комнату. Она унесла наши матрацы. Я пыталась спасти ценное, но дом очень быстро затопило, и он начал разрушаться. Я кричала о помощи, но было слишком поздно», — рассказала одна из пострадавших.

Лишившиеся крова центральноафриканцы обращаются за помощью к правительству:

«Я потерял все после этого дождя. Тарелки, одежда, весь запас пальмового масла, все уничтожено. Наш дом рухнул, ночевать мы будем у соседей в ожидании поддержки. Пусть правительство придет к нам на помощь», — добавил другой потерпевший.

Местные жители просят благоустроить деревни. Они считают, что вся проблема в слабой урбанизации: из-за отсутствия канализации в населенном пункте происходят сильные затопления, с результатами которых каждый раз приходится бороться рядовым гражданам.

Ранее из-за ливней пострадал север Банги. Дожди привели к разрушению домов и размытию улиц.