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World Athletics планирует обсудить в Токио вопрос восстановления статуса ВФЛА
Спорт
World Athletics планирует обсудить в Токио вопрос восстановления статуса ВФЛА
TACC  /  Matt Dunham

Токио, 22 июля. Совет World Athletics на очередном заседании обсудит вопрос восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В пресс-службе совета World Athletics сообщили, что в заседании, которое пройдет 28-29 июля в Токио, примут участие представители рабочей группы по восстановлению международного статуса ВФЛА под председательством Руне Андерсена.

«Итоги будут подведены на пресс-конференции, которая состоится в заключительный день», — цитирует ТАСС пресс-службу World Athletics.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в 2015 году. На данный момент из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под российским флагом.

Напомним, в начале июля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отстранил от международных соревнований на четыре года чемпиона мира 2018 года по прыжкам в высоту Данила Лысенко из-за махинаций с медицинскими документами.

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