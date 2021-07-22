Телеведущий Михаил Шац объяснил, почему не хочет эмигрировать

Москва, 22 июля. Актер и телеведущий Михаил Шац скептически отнесся к идее начать карьеру за границей. Артист назвал причины, почему не готов оставить жизнь в России ради переезда.

Звезда российского кино и телевидения Михаил Шац признался, что с любовью относится к России. Кроме того, ему комфортнее общаться с собеседниками на родном языке, поэтому шоумен не видит для себя будущего в другой стране.

«Я не хочу эмигрировать, потому что не вижу смысла своей творческой жизни за границей», — объяснил он в интервью для YouTube-проекта «Петя любит выпить».

Несмотря на популярность в кино и на телевидении, недавно Шац решил попробовать себя в стендап-комедии. Узнав получше «внутреннюю кухню» индустрии, артист заметил, что в российском стендапе нет строгих ограничений. Тем не менее, комикам необходимо тщательно подбирать высказывания, чтобы не столкнуться с недовольствами.

Неожиданная смена работы не смутила Шаца. Уже несколько лет артист выступает на сцене с собственной программой, несмотря на возраст — недавно комику исполнилось 56 лет.

Артист отметил, что с трудом соперничает с более молодыми коллегами, но с удовольствием развивается в новой сфере комедии. Шац также признался: именно Алла Пугачева вдохновляет его своим примером на изменения в жизни.