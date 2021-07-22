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Тренер Роденков высказался о компьютеризации современного футбола

  /   Обновлено: 22 июля 2021 20:39
Спорт
Тренер Роденков высказался о компьютеризации современного футбола
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 июля. Тренер Юрий Роденков прокомментировал вопросы нововведений, которые могут коснуться профессионального футбола, и оценил внедрение компьютерных технологий в спорт.

Медиагрупппа «Патриот» пригласила журналистов на конференцию, посвященную теме «Тридцатый чемпионат России по футболу: что тут может быть нового?». Спикером мероприятия выступил футболист и тренер Юрий Роденков. Спортсмен отметил, что система контроля за справедливым ходом матчей могла бы стать совершеннее благодаря компьютеризации. Тем не менее Роденков признался: он считает это крайней мерой.

«Это крайность. У судьи вибрирует, кстати, когда мяч залетает в ворота. Мне бы хотелось меньше компьютеризации, но ради справедливости нужно использовать современные компьютерные технологии», — заявил спортсмен.

Сегодня одной из главных технологий контроля в футболе стал видеоповтор. Роденков отметил, что этой системе удается следить за справедливым ходом игры, но именно она лишает матчи значительной доли зрелищности.

Не менее острый вопрос спорта коснулся финансирования профессиональных футболистов. Юрий Роденков призвал в интервью журналистам остановить траты государственных средств на развитие российских клубов.

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