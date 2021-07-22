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Австралийские ученые обнаружили на дне Индийского океана Око Саурона
Наука
Австралийские ученые обнаружили на дне Индийского океана Око Саурона
pixabay.com

Канберра, 22 июля. Глубины Индийского океана скрывают древние потухшие вулканы. Самый крупный из тех, что находятся на расстоянии 280 километров от острова Рождества, напоминает Око Саурона.

Необычный потухший вулкан на глубине Индийского океана удалось обнаружить австралийским ученым при помощи гидролокатора. При анализе полученных изображений эксперты обнаружили овальную кальдеру, котловина которой была окружена своеобразным «обручем» из пород.

В центре же находится пик, высота которого достигает 300 метров. Особенности рельефа этой области напомнили специалистам объекты из произведения Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец». Среди обнаруженных вулканов и пород нашли подобия Ока Саурона, крепости Барад-дур и Эред Литуи.

Ранее сообщалось, что созданный в России беспилотник может помочь в исследовании мирового океана. Аппарат обладает совершенным оборудованием и может обслуживать затонувшие конструкции.

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