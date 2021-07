Британский антиисламский активист проиграл суд школьнику из Сирии

Лондон, 22 июля. Британский ультраправый активист Стивен Яксли-Леннон, более известный как Томми Робинсон, проиграл суд против школьника-иммигранта из Сирии Джамаля Хиджази.

The judge ruled in Mr Hijazi's favour and granted him £100,000 in damages, as well as ordering Robinson to pay costs which are understood to be more than £500,000.https://t.co/mEstq97Jcj — Leicester Worker (@LeicesterWorker) July 22, 2021

В октябре 2018 года в Сети распространилось видео, на котором 16-летний Хиджази подвергается избиению на детской площадке Хаддерсфилда со стороны одноклассников. Робинсон опубликовал этот ролик на своей странице в соцсети, заявив, что Джамаль «не был невиновен», после чего подал на подростка в суд, обвинив его в нападениях на английских девочек в школе и угрозах применения холодного оружия против одноклассников.

Хиджази, в свою очередь, подал ответный иск о клевете при содействии своей семьи и адвоката Франчески Флуд. На слушаниях беженцы заявили, что в результате обвинений со стороны Робинсона им пришлось сменить место жительства, так как они постоянно получали угрозы.

A Syrian refugee 'waterboarded' in a playground attack has no where to take his GCSEs after his family relocated amidst far-right threats.



Last year an unnamed thug assaulted Jamal Hijazi at Almondbury Community School in Huddersfield#edl #bnp #ukip #gi https://t.co/j2L3RrD9wf — Marmite Marmz ???? (@marmitemarmz) April 30, 2019

В результате истец не смог подтвердить справедливость своих обвинений, и суд принял решение в пользу Хиджази, обязав Робинсона выплатить ответчику 100 тысяч фунтов стерлингов. Впрочем, выполнение данного постановления не несет срочного характера: активист официально объявлен банкротом. При этом он обязан оплатить судебные издержки в размере 500 тысяч фунтов стерлингов.

Jamal Hijazi has been awared £100,000 in damages.



Stephen Yaxley-Lennon (aka Tommy Robinson) has lost his libel case.https://t.co/tcisQgv4zb — Tell MAMA UK (@TellMamaUK) July 22, 2021

Примечательно, что после нападения на Хиджази для него было собрано более 150 тысяч фунтов стерлингов через страницу GoFundMe. В семье мигрантов заявили, что данные средства были частично потрачены на переезд, а оставшиеся будут направлены на благотворительность или создание фонда помощи беженцам.