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Британский антиисламский активист проиграл суд школьнику из Сирии
Весь мир
Британский антиисламский активист проиграл суд школьнику из Сирии
Global Look Press  /  George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Лондон, 22 июля. Британский ультраправый активист Стивен Яксли-Леннон, более известный как Томми Робинсон, проиграл суд против школьника-иммигранта из Сирии Джамаля Хиджази.

В октябре 2018 года в Сети распространилось видео, на котором 16-летний Хиджази подвергается избиению на детской площадке Хаддерсфилда со стороны одноклассников. Робинсон опубликовал этот ролик на своей странице в соцсети, заявив, что Джамаль «не был невиновен», после чего подал на подростка в суд, обвинив его в нападениях на английских девочек в школе и угрозах применения холодного оружия против одноклассников.

Хиджази, в свою очередь, подал ответный иск о клевете при содействии своей семьи и адвоката Франчески Флуд. На слушаниях беженцы заявили, что в результате обвинений со стороны Робинсона им пришлось сменить место жительства, так как они постоянно получали угрозы.

В результате истец не смог подтвердить справедливость своих обвинений, и суд принял решение в пользу Хиджази, обязав Робинсона выплатить ответчику 100 тысяч фунтов стерлингов. Впрочем, выполнение данного постановления не несет срочного характера: активист официально объявлен банкротом. При этом он обязан оплатить судебные издержки в размере 500 тысяч фунтов стерлингов.

Примечательно, что после нападения на Хиджази для него было собрано более 150 тысяч фунтов стерлингов через страницу GoFundMe. В семье мигрантов заявили, что данные средства были частично потрачены на переезд, а оставшиеся будут направлены на благотворительность или создание фонда помощи беженцам.

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беженцы сирия великобритания робинсон хиджази
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