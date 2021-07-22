Охлобыстин рассказал о занятиях Ефремова в колонии

Москва, 22 июля. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, сменил работу и находится в хорошем состоянии. Об этом рассказал звезда ситкома «Интерны» Иван Охлобыстин.

Михаил Ефремов продолжает осваиваться в роли заключенного после участия в смертельном ДТП. Теперь артист отбывает наказание и пробует новые занятия, чтобы скоротать время. Так, недавно он отказался от работы в библиотеке и сосредоточился на пошиве молний.

Несмотря на свое заключение, артист не остался без поддержки друзей. С ним общается, например, Иван Охлобыстин. Актер рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», чем теперь занимается его коллега.

«Михаил выглядит хорошо, мне как другу позволяют общаться... Он делает молнии, он не пошел на какие-то клубные должности», — поделился Охлобыстин.

Звезда «Интернов» также назвала причину черной полосы в жизни актера. Охлобыстин уверен, что скандальный суд и смертельное ДТП произошли из-за того, что Ефремов «был не готов и растерялся». Актер отметил: он всегда знал своего друга как «совестливого» человека, способного прийти на помощь.

Недавно Ефремов вновь попытался побороться за свободу. Адвокаты артиста направили жалобу на приговор заключенного в кассационный суд.