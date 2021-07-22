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Сценарист «Майора Грома» объяснил провал фильма в российском прокате
Общество
Сценарист «Майора Грома» объяснил провал фильма в российском прокате
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»  /  Prt Scr

Москва, 22 июля. Владелец издательства Bubble Артем Габрелянов прокомментировал сложную кинопрокатную судьбу фильма «Майор Гром» и объяснил, готова ли российская индустрия выйти на мировой рынок.

Супергеройский блокбастер «Майор Гром» добрался до российских кинотеатров лишь в этой весной, несмотря на то, что работа над ним шла еще в далеком 2017 году. После премьеры «долгострой» был тепло встречен зрителями и критиками, если судить по отзывам и рецензиям, но это не спасло фильм от провала в прокате. Сценарист картины Артем Габрелянов объяснил, почему российская супергероика не смогла привлечь зрителей в кинотеатры.

«Люди, которые посмотрели фильм, получили исключительно положительные эмоции. До многих он просто не дошел. Не было такого, что люди сходили и разгромили его плохими оценками. У фильма хорошие рецензии, просто не получилось донести до большой аудитории информацию о том, что фильм появился», — объяснил сценарист.

После неудачного проката «Майор Гром» вошел в каталог фильмов Netflix. Фильм мгновенно попал в десятку самых просматриваемых картин стриминг-сервиса и продержался в топе в течении десяти дней. Габрелянов уверен: несмотря на кассовый провал, картину нельзя назвать недооцененной. Кроме того, именно она показала, что российская киноиндустрия готова к прокату за рубежом, передает Общественная Служба Новостей.

На фоне успешных премьер российских проектов на Netflix стриминг-сервис запустил в разработку сериал по роману «Анна Каренина». Недавно создатели экранизации раскрыли каст актеров будущей премьеры.

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кино кинопрокат майор гром
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