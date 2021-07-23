Экономист рассказал, при каких условиях Украина может лишиться транзита газа из РФ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году. Но этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение относительно приближающего к завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — сказано в заявлении.

Во время телефонного разговора Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Владимир Путин дал соответствующие комментарии по этому вопросу, отмечает пресс-служба Кремля.

Федеральное агентство новостей /

В качестве отдельной темы стороны затронули возможность продления соглашения между Москвой и Киевом о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия готова обсуждать продление соглашения по транзиту газа через Украину.

«Президент Путин неоднократно, в том числе несколько дней тому назад, говорил, что Россия готова обсуждать договор о продлении транзита газа через Украину после 2024 года. Это вопрос экономической целесообразности», — сказал Песков.

Экономист Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что Киев сам виноват, что Москва уменьшила транзит российского газа через территорию Украины.

«Транзит через территорию Украины, конечно, необходим для России. Отказ от него является исключительно вынужденной мерой, продиктованной поведением киевского политического руководства. Напомню, что в последние годы Россия вынуждено уменьшила транзит российского газа через территорию Украины — в прошлом году Москва прокачала по украинской ГТС чуть более 55 млрд. кубометров, а в этом году будет еще меньше — около 40 млрд. кубометров. Замечу, что строительство газопровода через Украину в советское время могло быть осуществлено по дну Балтийского моря. Но его построили на территориях союзных республик. Никто же тогда не знал, что на пути транзита российского газа окажутся такого рода сложности», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт также рассказал, при каких обстоятельствах Украина может потерять статус страны-транзитера российского газа. По его словам, это может произойти, если президент Украины Владимир Зеленский пойдет войной на Донбасс.

«Вопрос сохранения транзита газа через Украину является вопросом политических обстоятельств. Они будут зависеть от того, как на Украине пройдут следующие президентские выборы. Или от того, как в дальнейшем развернется ситуация. Напомню, что этой весной мы едва не скатились к конфликту. Зеленский ждал приказа от президента США Джо Байдена, чтобы начать боевые действия. Обстановка была очень напряженная. Повторение такого рода кризиса, если Киев его все же инициирует, может лишить Украину транзита. Этого нельзя исключать. В целом Москва готова сохранять транзит и дальше, но на невысоком уровне. Это будет не 130 млрд. кубометров, как в лучшие годы, а 40–50 млрд.. Все равно это не то, чего хотела Украина. Они сегодня вынуждены содержать свою ГТС, не получая прежних выгод от транзита российского газа», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее ФАН писал, что партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) призвала отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны. Главная причина — власти уничтожили транзитный потенциал страны.