Киев, 22 июля. Политолог Дмитрий Спивак иронизирует над «разворотом» Киева на Восток. Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский сначала сам хлопнул дверью перед Китаем, а теперь пытается просить о дружбе, пишут «Народные новости».

По мнению эксперта, администрация президента Украины в последнее время выдает странные заявления. Тезис о развороте на Китай — неожиданный и радикальный пример сумасшедшей политики Киева.

Очевидно, что Украина, привыкшая стоять с протянутой рукой, таким образом пытается провоцировать США, являющимися геополитическим противником Китая.

Политолог Дмитрий Спивак напомнил, что Украина еще совсем недавно забрала у китайских бизнесменов приобретенный ими завод «Мотор Сич» и написала антикитайскую резолюцию в ООН, чтобы «лизнуть» США.

«Опозорились перед всем миром. Поставили свою подпись под этой резолюцией. Прошло два дня — Китай отказался поставлять свою вакцину. В Киеве встрепенулись. После такого Зеленский может и не мечтать о встрече с Си Цзиньпином», — объяснил эксперт.

Спивак также подчеркнул, что Украина сегодня абсолютно не интересна ни Востоку, ни Западу. Пекин отправил в Крым свою бизнес-делегацию, чтобы остудить пыл Киева. А США и Германия заключили сделку по «Северному потоку — 2», несмотря на «тявканье» Зеленского.