Меры по стабилизации стоимости продуктов назвали в Госдуме РФ

Москва, 22 июля. Необходимо предпринять оперативные мероприятия по изменению ситуации на потребительском рынке, чтобы стабилизировать стоимостью базовых продуктов в России.

В стране сложилась ситуация, когда многие экономически активные субъекты стараются поддерживать уровень доходов вне зависимости от реальной покупательной способности населения, высказал мнение первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников в беседе с «Радио 1».

По словам депутата, необходимо госрегулирование рыночных механизмов. Это определенное поощрение и внешнеторговая политика. Второй шаг должен заключаться в изменении общей экономической ситуации. В условиях, которые в настоящее время диктуют ЦБ и Минфин, экономика не может развиваться с такими высокими ставками по кредитам, резюмировал Калашников.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что ситуация с повышением стоимости базовых продуктов на отечественном рынке стоит особенно остро.