Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 21:01
21:00
Экономика
Росгеология: Россия обеспечена запасами нефти до конца столетия
20:57
Общество
Новый штраф за выключенные фары вводится в России осенью
20:57
Наука
Биологи рассказали, как формируется врожденный иммунитет
20:53
Происшествия
Два человека погибли и трое попали в больницу после ДТП под Сызранью
20:53
Общество
Специалист по кибербезопасности дал советы по сохранению аккаунта на «Госуслугах»
20:52
Весь мир
Британский антиисламский активист проиграл суд школьнику из Сирии
20:51
Общество
Победительницей конкурса снятых на iPhone фотографий впервые стала россиянка
20:51
Общество
Участники «Время покажет» обсудили жалобу России в ЕСПЧ на Украину
20:51
Политика
Политолог высмеял разворот Владимира Зеленского в сторону Китая
20:50
Спорт
Лимит на легионеров и частный футбол: что ждет российскую Премьер-лигу в новом сезоне
Все новости

Американские ученые обнаружили окаменелость возрастом 308 миллионов лет
Наука
Американские ученые обнаружили окаменелость возрастом 308 миллионов лет
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 22 июля. Исследователи из США обнаружили окаменелости микрозавра размером с человеческий палец и возрастом 308 миллионов лет.

Как сообщают специалисты, микрозавры — это существа, которые сильно напоминают современных ящериц. Они появились на Земле задолго до того, как ее стали населять динозавры. Предположительно они обитали на планете приблизительно 250 млн лет назад.

Эксперты отмечают, что микрозавры важны для понимания происхождения амниот. Многие из них считались предками амфибий или рептилий.

Их тело было покрыто чешуей, а размеры не превышали пяти сантиметров. По своей форме микрозавры напоминали змею, однако передвигались они с помощью четырех маленьких ног. Новый вид назвали Joermungandr bolti.

Как ранее сообщалось, уникальную окаменелость древнего животного обнаружили в Чехии. Перед гибелью оно получило тяжелые раны.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Американские ученые обнаружили окаменелость возрастом 308 миллионов лет
сша археология Окаменелость микрозавр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru