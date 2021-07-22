Американские ученые обнаружили окаменелость возрастом 308 миллионов лет

Вашингтон, 22 июля. Исследователи из США обнаружили окаменелости микрозавра размером с человеческий палец и возрастом 308 миллионов лет.

Как сообщают специалисты, микрозавры — это существа, которые сильно напоминают современных ящериц. Они появились на Земле задолго до того, как ее стали населять динозавры. Предположительно они обитали на планете приблизительно 250 млн лет назад.

Эксперты отмечают, что микрозавры важны для понимания происхождения амниот. Многие из них считались предками амфибий или рептилий.

Их тело было покрыто чешуей, а размеры не превышали пяти сантиметров. По своей форме микрозавры напоминали змею, однако передвигались они с помощью четырех маленьких ног. Новый вид назвали Joermungandr bolti.

Как ранее сообщалось, уникальную окаменелость древнего животного обнаружили в Чехии. Перед гибелью оно получило тяжелые раны.