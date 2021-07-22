Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 21:00
21:00
Экономика
Росгеология: Россия обеспечена запасами нефти до конца столетия
20:57
Общество
Новый штраф за выключенные фары вводится в России осенью
20:57
Наука
Биологи рассказали, как формируется врожденный иммунитет
20:53
Происшествия
Два человека погибли и трое попали в больницу после ДТП под Сызранью
20:53
Общество
Специалист по кибербезопасности дал советы по сохранению аккаунта на «Госуслугах»
20:52
Весь мир
Британский антиисламский активист проиграл суд школьнику из Сирии
20:51
Общество
Победительницей конкурса снятых на iPhone фотографий впервые стала россиянка
20:51
Общество
Участники «Время покажет» обсудили жалобу России в ЕСПЧ на Украину
20:51
Политика
Политолог высмеял разворот Владимира Зеленского в сторону Китая
20:50
Спорт
Лимит на легионеров и частный футбол: что ждет российскую Премьер-лигу в новом сезоне
Все новости

Правительство Ливана сообщило о прекращении поставок дизельного топлива
Весь мир
Правительство Ливана сообщило о прекращении поставок дизельного топлива
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

22 июля. Министерство энергетики и водоснабжения Ливана прекратит поставки дизельного топлива на фоне кризиса в стране. Горючее уже закончилось в государственных учреждениях, сохраняются лишь чрезвычайные резервы и поставки для правоохранительных и спасательных служб.

Также для проведения праздничных мероприятий нефтеперерабатывающие предприятия в ливанском Триполи и Захрани снабдили местные рынки дизельным топливом, которое используется в частных генераторах во время длительных отключений электроэнергии. Тем самым они обеспечили запасы для больниц, пекарен и всех муниципальных учреждений.

Ранее государственная энергетическая компания сократила время работы сетей до 4 часов в сутки из-за дефицита горючего, вынуждая потребителей почти полностью полагаться на частные генераторы. Однако органы здравоохранения уже предупредили о том, что многие поликлиники вскоре не смогут функционировать без электричества, необходимого для исправной работы оборудования.

Объединение частных лечебных учреждений заявило, что больницы не в состоянии найти дизельное топливо для питания генераторов и в ближайшие часы могут прекратить работу, что поставит под угрозу жизни пациентов. Медики призвали власти страны «немедленно принять меры для решения этой проблемы, чтобы избежать гуманитарной катастрофы».

Ситуация в области здравоохранения усугубляется нехваткой лекарств, так как центральный банк государства не нашел финансов для оплаты поставок медицинских средств.

На этом фоне яростное возмущение общественности вызвали слова министра здравоохранения страны Хамада Хасана о том, что сообщения о недостатке лечебных препаратов «являются слухами», а население «преувеличивает» размахи экономического кризиса в стране.

«Не верьте слухам, распространяемым СМИ. Я их не обвиняю, они умеют драматизировать и переиначивать различные вещи, это их работа», — заявил он в Twitter.

В ответ пользователи обвинили его в попытке отрицать реальность и призвали удалить твит. Также ряд комментаторов потребовал отставки министра.

Ливан уже несколько месяцев страдает от острого дефицита топлива. Его причиной является финансовый кризис, резко усугубившийся после взрыва в порту Бейрута и отставки правительства страны в 2020 году. С 2019 года национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости, что делает невозможными полноценные закупки субсидируемых товаров горючего, медицинских препаратов и определенных продуктов питания. При этом наибольшие затруднения наблюдаются в секторе здравоохранения, который на фоне кризиса вынужден бороться с очередной волной заболеваний коронавирусом.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Правительство Ливана сообщило о прекращении поставок дизельного топлива
ливан медицина кризис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru