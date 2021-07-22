Правительство Ливана сообщило о прекращении поставок дизельного топлива

22 июля. Министерство энергетики и водоснабжения Ливана прекратит поставки дизельного топлива на фоне кризиса в стране. Горючее уже закончилось в государственных учреждениях, сохраняются лишь чрезвычайные резервы и поставки для правоохранительных и спасательных служб.

Lebanon: government to halt diesel supplies as fuel crisis worsens https://t.co/OA5zBQPEqk — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 22, 2021

Также для проведения праздничных мероприятий нефтеперерабатывающие предприятия в ливанском Триполи и Захрани снабдили местные рынки дизельным топливом, которое используется в частных генераторах во время длительных отключений электроэнергии. Тем самым они обеспечили запасы для больниц, пекарен и всех муниципальных учреждений.

Ранее государственная энергетическая компания сократила время работы сетей до 4 часов в сутки из-за дефицита горючего, вынуждая потребителей почти полностью полагаться на частные генераторы. Однако органы здравоохранения уже предупредили о том, что многие поликлиники вскоре не смогут функционировать без электричества, необходимого для исправной работы оборудования.

Объединение частных лечебных учреждений заявило, что больницы не в состоянии найти дизельное топливо для питания генераторов и в ближайшие часы могут прекратить работу, что поставит под угрозу жизни пациентов. Медики призвали власти страны «немедленно принять меры для решения этой проблемы, чтобы избежать гуманитарной катастрофы».

Ситуация в области здравоохранения усугубляется нехваткой лекарств, так как центральный банк государства не нашел финансов для оплаты поставок медицинских средств.

На этом фоне яростное возмущение общественности вызвали слова министра здравоохранения страны Хамада Хасана о том, что сообщения о недостатке лечебных препаратов «являются слухами», а население «преувеличивает» размахи экономического кризиса в стране.

«Не верьте слухам, распространяемым СМИ. Я их не обвиняю, они умеют драматизировать и переиначивать различные вещи, это их работа», — заявил он в Twitter.

لا تأخذوا بشائعات بعض وسائل الإعلام @

وأنا ما بلومهم شاطرين بالإخراج وبالتسوية

شغلتهم — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) July 21, 2021

В ответ пользователи обвинили его в попытке отрицать реальность и призвали удалить твит. Также ряд комментаторов потребовал отставки министра.

Ливан уже несколько месяцев страдает от острого дефицита топлива. Его причиной является финансовый кризис, резко усугубившийся после взрыва в порту Бейрута и отставки правительства страны в 2020 году. С 2019 года национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости, что делает невозможными полноценные закупки субсидируемых товаров — горючего, медицинских препаратов и определенных продуктов питания. При этом наибольшие затруднения наблюдаются в секторе здравоохранения, который на фоне кризиса вынужден бороться с очередной волной заболеваний коронавирусом.