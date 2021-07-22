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В Сети появились кадры маневров расчетов ЗРК С-400 с отражением «атаки» на Москву
Армия
В Сети появились кадры маневров расчетов ЗРК С-400 с отражением «атаки» на Москву
tvzvezda.ru/  /  prt scr / ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Москва, 22 июля. Российские зенитчики и радиотехнические войска были задействованы в учениях по отражению массированной воздушной атаки на столицу РФ. В Сети уже появились кадры с места событий.

Учения прошли 22 июля в Подмосковье. К маневрам привлекли расчеты зенитных ракетных комплексов ЗРК С-400 и «Панцирь-С». Телеканал «Звезда» поделился видеороликом.

Стоит отметить, что в этот день ровно 80 лет назад произошло первое массированное нападение на Москву. Однако противовоздушной обороне города удалось отразить атаку, и противник потерпел поражение.

Также в Сети появились уникальные кадры учений спецназа Росгвардии в Псковской и Архангельской областях. Военные отработали перехват условной группировки террористов.

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с-400 панцирь-с военные учения
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