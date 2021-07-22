«Франция теряет позиции»: Astra Militarum назвал причины покушения на главу Мадагаскара

Военный обозреватель, блогер, автор Telegram-канала Astra Militarum прокомментировал попытку убийства президента Мадагаскара Андри Радзуэлину, которую пресекли правоохранители государства.

Полиции удалось задержать несколько злоумышленников, среди которых оказались два гражданина Франции. Поль Рафанохарана работал на острове в качестве советника архиепископа, а Филипп Франсуа занимал должность главы инвестиционного фонда. Правда, в прошлом он служил в звании полковника во французской армии на территории Чада.

Автор Astra Militarum напомнил, что президент Мадагаскара ведет достаточно независимую политику с явным уклоном в сторону сближения Антананариву и Москвы. К примеру, Радзуэлина принимал участие в саммите «Россия — Африка».

politexpert.net / Евгений Зайцев

«Естественно, в Елисейском дворце никого не устраивает такое положение дел, при котором африканские лидеры ведут самостоятельную политику. Пятая республика уже давно смотрит на Черный континент исключительно через призму неоколониальных хотелок», — утверждает эксперт.

При этом он подчеркнул, что у Африки есть отличный пример сотрудничества с Россией — ЦАР. Благодаря тренировкам у отечественных инструкторов, центральноафриканская армия смогла отбить попытку силового захвата власти и разгромить бандитов. Данный факт не могли не заметить в других странах континента.

«Оказалось, что не нужно постоянно оглядываться на Париж, который обдирает тебя до нитки, а можно вести здоровое партнерство с Москвой. И вот уже получается, что Франция, которая привыкла считать Африку своей вотчиной, теряет позицию за позицией, а Россия наращивает партнерство и сотрудничество с бывшими французскими колониями», — объяснил блогер.

Global Look Press / © Theo Duval / Xinhua

Astra Militarum также отметил, что роль Пятой республики отчетливо прослеживается в гибели главы Чада Идриса Деби, а также покушении на временного президента Мали Ассими Гоиту и некоторых других лиц. В ту же группу попадает инцидент на Мадагаскаре.

Военный обозреватель уверен, что в дальнейшем следует ожидать схожих попыток решать вопрос ускользающего влияния со стороны Франции. Аналогичного мнения придерживается и эксперт в области геополитики Константин Соколов. Он заявил, что Москва предлагает реальную альтернативу грабительским неоколониальным взглядам Парижа, и в дальнейшем правительства и политические элиты Африки будут осознавать это все сильнее.