Бельгийские ученые нашли антибиотики для борьбы с раком кожи

Брюссель, 22 июля. Тигециклин и ряд других антибиотиков, подавляющих производство белков в бактериях, могут быть использованы для борьбы с ростом клеток рака кожи.

Клетки меланомы считаются устойчивыми к действию противораковых препаратов. Однако бельгийские ученые обнаружили, что они могут подвергаться воздействию антибиотиков, несмотря на свою устойчивость к химиотерапии. Таким образом получится выиграть время для проведения иммунотерапии, которая позволит уничтожить остальные части образовавшейся опухоли.

Биологи доказали это в ходе экспериментов с участием мышей. В некоторых случаях жизнь грызунов удалось продлить и даже вылечить их от заболевания. Результаты научной работы опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine.

Исследователи ранее установили, что алкоголь может стать причиной развития рака. Риск возникновения онкологических заболеваний вырастает даже из-за небольшого количества спиртного.