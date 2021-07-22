Эффектные кадры репетиции военно-морского парада в Каспийске появились в Сети

Каспийск, 22 июля. Экипажи кораблей Военно-морского флота РФ провели в Каспийске репетицию парада, который пройдет 25 июля.

В торжественных мероприятиях ко Дню ВМФ будут задействованы малый ракетный корабль «Углич», малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Астрахань», а также артиллерийские катера. На видео можно увидеть, как суда отрабатывают маневры, готовясь к проведению парада.

Ранее сообщалось, что силы ВМФ России в Санкт-Петербурге и Кронштадте провели генеральную репетицию главного военно-морского парада. В ней приняли участие более 50 военных кораблей, подводных лодок, примерно 50 воздушных машин Морской авиации ВМФ, а также свыше 4000 военнослужащих. По данным сайта 360tv.ru, к празднованию Дня ВМФ города украсят флагами, баннерами и праздничными растяжками.