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На стартап — 20 млн рублей: нижегородским айтишникам «грозят» грантами
Общество
На стартап — 20 млн рублей: нижегородским айтишникам «грозят» грантами
unsplash.com  /  Luke Peters

Нижний Новгород, 22 июля. Нижегородские айтишники могут получить до 20 миллионов рублей на развитие своих проектов. Разработчиков поддержит Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника).

Принять участие в конкурсах малые предприятия призвал Губернатор области Глеб Никитин. В состязаниях участвуют проекты с применением технологий искусственного интеллекта. Победители получат средства на расширение штата, улучшение материально-технической базы и привлечение сторонних специалистов.

«Нижегородскую область можно по праву назвать одним из быстро развивающихся регионов в IT-сфере. В этом году у нас прошел первый в России хакатон по искусственному интеллекту, также регион стал центральным хабом «Цифрового прорыва», — заявил чиновник.

Ранее ФАН писал, что нижегородские предприниматели получат 280 миллионов рублей от правительства. Это дополнительные меры поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса.

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россия нижегородская область it-технологии
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